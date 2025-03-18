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Fatih Terim, Suudi Arabistan Ligi'nde ayın hocası seçildi

Fatih Terim, Suudi Arabistan Ligi'nde ayın hocası seçildi

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü oldu.

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Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

MART AYINDAKİ SONUÇLAR

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab’ın söz konusu periyotta aldığı sonuçlar şu şekilde:

Al Shabab 2-0 Damac FC

Al Nassr 2-2 Al Shabab

Al Shabab 6-0 Al Orouba

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

GENEL PERFORMANSI

Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

AL SHABAB'TAN PAYLAŞIM

Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.

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