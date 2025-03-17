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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Seram adasının kuzeybatı açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG), depremin merkez üssünün Seram adasının kuzeybatı açıkları olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyurdu.

Toplam 130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.

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