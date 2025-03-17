Acı haber! Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti

2023'te pankreas kanseri teşhisini nedeniyle tedaviye başlayan Tanyeli, 2,5 yıldır hastalıkla mücadele ediyordu... Tanyeli'den acı haber geldi.

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Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. birkaç gün önce durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edilmişti..

4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantal 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş, "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" demişti.

AYLARCA MÜCADELE ETTİ

İlker Sünneli ile evlendikten sonra Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, geçtiğimiz yıl mide ameliyatı için Türkiye'ye döndü. Tanyeli, kısa sürede eski formuna kavuştu.

Art arda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oryantale, yapılan tetkiklerin ardından pankreas kanseri teşhisi konulmuştu.

Tanyeli kimdir?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li ve 51 yaşındadır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli’nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda kalmıştır. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya gelmiştir.

İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşamaya başlamıştır. Ünlü oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili’yle nikâh masasına oturmuştu. Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlenen Tanyeli ve eşi Avustralya'da düğün yaptı.

Tanyeli'nin, Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunmaktadır.