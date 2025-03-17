BIST 10.862
DOLAR 36,65
EURO 40,06
ALTIN 3.535,89
HABER /  GÜNCEL

Acı haber! Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti

Acı haber! Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti

2023'te pankreas kanseri teşhisini nedeniyle tedaviye başlayan Tanyeli, 2,5 yıldır hastalıkla mücadele ediyordu... Tanyeli'den acı haber geldi.

Abone ol

Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. birkaç gün önce durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edilmişti..

4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantal 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş, "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" demişti.

AYLARCA MÜCADELE ETTİ

İlker Sünneli ile evlendikten sonra Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, geçtiğimiz yıl mide ameliyatı için Türkiye'ye döndü. Tanyeli, kısa sürede eski formuna kavuştu. 

Art arda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oryantale, yapılan tetkiklerin ardından pankreas kanseri teşhisi konulmuştu.

Tanyeli kimdir?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li ve 51 yaşındadır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli’nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda kalmıştır. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya gelmiştir.

İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşamaya başlamıştır. Ünlü oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili’yle nikâh masasına oturmuştu. Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlenen Tanyeli ve eşi Avustralya'da düğün yaptı.

Tanyeli'nin, Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunmaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
"Blue Ghost" Ay'da sessizliğe gömüldü
"Blue Ghost" Ay'da sessizliğe gömüldü
ABD’de hortum felaketi: En az 40 ölü
ABD’de hortum felaketi: En az 40 ölü
Beykoz’daki sağlık merkezine Bahçeli’nin adı verildi
Beykoz’daki sağlık merkezine Bahçeli’nin adı verildi
AB, Suriye'ye "2025-2026 için 2,5 milyar euroluk" taahhütte bulundu
AB, Suriye'ye "2025-2026 için 2,5 milyar euroluk" taahhütte bulundu
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile görüştü
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile görüştü
Beyaz Saray'dan İran'a yeni tehdit: Trump'ı ciddiye alsanız iyi olur
Beyaz Saray'dan İran'a yeni tehdit: Trump'ı ciddiye alsanız iyi olur
Yasa dışı bahis operasyonu: Flash Tv'nin sahibi dahil 21 kişi tutuklandı
Yasa dışı bahis operasyonu: Flash Tv'nin sahibi dahil 21 kişi tutuklandı
Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
Immobile'nin menajeri: 'Bu yaşta maaşını artırmak...'
Immobile'nin menajeri: 'Bu yaşta maaşını artırmak...'
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye: Keyfim üst seviyeye çıktı
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye: Keyfim üst seviyeye çıktı