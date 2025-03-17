Immobile'nin menajeri: 'Bu yaşta maaşını artırmak...'

Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, İtalyan yıldız hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş'ta Ciro Immobile sahadaki performansıyla son dönemde siyah-beyazlı taraftarların eleştirilerinin odağında yer aldı.

Immobile'nin menajeri Marco Sommella oyuncusu için TuttoMercato'ya açıklama yaptı.

"BU YAŞTA MAAŞINI ARTIRMAK DA FENA DEĞİL"

Marco Sommella açıklamasında; "Ciro'nun Türkiye'deki deneyimi devam ediyor. Lazio kariyerinin sonuna gelmişti ve farklı bir deneyim yaşamak istiyordu. Önemli bir lige gitti ve bu yaşta maaşını artırmak da fena değil." dedi.

"FUTBOLDA İNİŞ ÇIKIŞLAR SON DERECE DOĞAL"

Menajer sözlerinin devamında; "Harika bir başlangıç yaptı; çok gol attı ve bir Süper Kupa kazandı. Bugün bazı sorunlar yaşıyorlar ama futbolda iniş çıkışlar olması da son derece doğal." ifadelerini kullandı.