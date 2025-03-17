Beyaz Saray'dan İran'a yeni tehdit: Trump'ı ciddiye alsanız iyi olur

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine değinerek, "İran'a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur" dedi.

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Beyaz Saray Sözcü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Leavitt, Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine değinerek, "İran'a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur" dedi.

TRUMP SALDIRILARA İZİN VERMEYECEK MESAJI

ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına değinen Leavitt, "Sanırım Husiler geçtiğimiz hafta sonu şehirde yeni bir şerif olduğunu öğrendiler. Bu Başkan eli kolu bağlı oturup teröristlerin ticari gemilere ve ABD Donanması'na ait gemilere saldırı düzenlemesine izin vermeyecektir. Bu tür eylemlere müsamaha göstermeyecektir" dedi.

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT

Trump daha önce yaptığı açıklamada, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. Husiler tarafından atılan her kurşun, İran tarafından atılmış olarak görülecek" demişti.

Öte yandan ABD’nin 15 Mart’ta Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik başlattığı saldırılarda şu ana kadar 53 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi de yaralandı.