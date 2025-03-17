Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı tuttuğu takımı açıkladı

Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Troost-Ekong, yıldız futbolcunun transfer görüşmeleri yaptığını bildiğini söyledi. Troost-Ekong, Osimhen'in tuttuğu takımı açıkladı.

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Galatasaray'da yeniden formunu yükselten Victor Osimhen'in adı dev kulüplerle anılıyor. Nijeryalı golcünün bir sonraki adresi merak ediliyor. Victor Osimhen'in milli takım arkadaşı William Troost-Ekong'tan yıldız oyuncu için transfer iddiaları geldi. Troost-Ekong Osimhen'in taraftarı olduğu takımı da açıkladı.

"GÖRÜŞMELER YAPTIĞINI BİLİYORUM"

William Troost-Ekong, Talk Sport'taki açıklamasında; "Victor Osimhen'in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum, ancak aynı zamanda diğer takımlarla da görüşmeler yaptığını biliyorum. Her takıma kolayca adapte olabilir." dedi.

"LİVERPOOL'UN FORVET ALACAĞINI BİLİYORUM"

Ayrıca Osimhen için sözlerine devam eden futbolcu; "Liverpool’un gelecek sezon bir forvet alacağını biliyorum. Göreceğiz." iddiasında bulundu.