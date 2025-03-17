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Ankara Valiliğinden uyarı geldi! 19 Mart'ta...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara Valiliğinden uyarı geldi! 19 Mart'ta...

Ankara Valiliği, 19 Mart'ta beklenen kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve soğuk havayla birlikte zirai dona karşı uyarıda bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Salı günü gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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