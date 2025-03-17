Eczacıbaşı Dynavit, Ferhat Akbaş ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı Dynavit, başantrenör Ferhat Akbaş'ın Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı'ndaki görevi nedeniyle sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

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Eczacıbaşı Dynavit, Başantrenör Ferhat Akbaş ile yolların ayrıldığını açıkladı. Akbaş, geçtiğimiz ay Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı ile anlaştığını duyurmuştu.

Turuncu-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021-2022 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörlüğü görevini üstlenen, görevi süresince kulübümüz adına büyük emekler vermiş; 2021-2022 CEV Cup şampiyonluğu, 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı göstermiş Ferhat Akbaş ile yapılan görüşmeler sonucunda; Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı’ndaki görevi nedeniyle sözleşmemizin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine karar verilmiştir.

Ferhat Akbaş’a, kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder; tarihinde ilk kez yabancı bir antrenör tarafından çalıştırılacak Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı'nda alacağı baş antrenörlük görevinde ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz.

Takımımızın başına sezon sonuna kadar Türk Voleybol’una önemli ve başarılı katkılarda bulunan Altyapı Teknik Koordinatörümüz Hüseyin Doğanyüz getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Eczacıbaşı Spor Kulübü"