Almanya, Suriye'ye 300 milyon euro verecek

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Almanya'nın Suriye'ye 300 milyon euro vereceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde yüzlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan çatışmaları hatırlatan Baerbock, "Korkunç suçların sorumlularının geçiş hükümeti tarafından adalete teslim edilmesi sağlanmalıdır." dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Suriye hakkında açıklama yaptı. Toplantı'da Suriye'nin de masaya yatırılacağını ifade eden Baerbock, "Avrupalılar olarak Suriye halkının ve özgür Suriye'nin yanındayız." ifadesini kullandı.

Almanya'nın, Birleşmiş Milletler ve belirli kuruluşlar aracılığıyla Suriyeliler için 300 milyon euro vereceğini açıklayan Baerbock, barışçıl bir gelecek için kapsayıcı siyasi süreci işaret etti.

'GEÇİŞ HÜKÜMETİ KONTROLÜ ELDE TUTMALI'

Suriye'de 6 Mart ile 10 Mart arasında yaşanan ve yüzlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan çatışmalara yönelik Baerbocok, "Yüzlerce sivile karşı işlenen korkunç suçların geçiş hükümeti tarafından kapsamlı şekilde soruşturulması ve sorumluların adalete teslim edilmesi sağlanmalıdır." yorumunu yaptı.

Baerbock ayrıca geçiş hükümetinin, güvenlik aygıtındaki çeşitli aktörler üzerinde kontrol sahibi olmasının gerekliliğini vurguladı.

BİRLEŞİK SURİYE'DE KÜRTLERİN ÖNEMİ

"Kürtlerin devlet ve güvenlik yapılarına entegrasyonu, birleşik Suriye yolunda atılacak son derece önemli bir adımdır." diyen Baerbock; uzun vadeli barış ve güvenliği, yani istikrarı, kapsayıcı siyasi sürecin sağlayabileceğini söyledi.

ŞARA'YA DÜŞEN GÖREV

Anayasa bildirgesinin kabul edilmesinin geçiş dönemindeki yasal boşluğu dolduracağı yorumunu yapan Alman Bakan, Ahmed Şara'nın kendisine verilen bu "çok güçlü" rolü, Suriye'deki tüm insanlar için sorumlu ve kapsayıcı bir şekilde kullanması gerektiğini vurguladı. Baerbock, "Bu, tarihi bir fırsattır, devasa bir görevdir ve son derece ince bir çizgidir." görüşünü paylaştı.