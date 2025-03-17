Erdoğan'dan kadın milli sporculara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarı elde eden milli sporcuları tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, dünya ikincileri Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ile dünya üçüncüleri Esra Yıldız Kahraman ve Elif Güneri'nin fotoğraflarını paylaşarak, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.