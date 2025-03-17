BIST 10.833
DOLAR 36,67
EURO 40,01
ALTIN 3.521,28
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'dan kadın milli sporculara tebrik mesajı

Erdoğan'dan kadın milli sporculara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarı elde eden milli sporcuları tebrik etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, dünya ikincileri Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ile dünya üçüncüleri Esra Yıldız Kahraman ve Elif Güneri'nin fotoğraflarını paylaşarak, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Suriye, Hizbullah'ın Suriyeli üç askeri kaçırıp öldürdüğünü iddia etti
Suriye, Hizbullah'ın Suriyeli üç askeri kaçırıp öldürdüğünü iddia etti
Ordu'da bir kişi temizlik için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu
Ordu'da bir kişi temizlik için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu
Almanya, Suriye'ye 300 milyon euro verecek
Almanya, Suriye'ye 300 milyon euro verecek
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kış geri geliyor
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kış geri geliyor
Bankpozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
Bankpozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
Doktorlara vergi denetimi yapıldı 15 milyar liralık hasılat sekreter veya eski eşte çıktı
Doktorlara vergi denetimi yapıldı 15 milyar liralık hasılat sekreter veya eski eşte çıktı
Yarasalarda yeni tip koronavirüs keşfedildi
Yarasalarda yeni tip koronavirüs keşfedildi
İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu iddia eden kişiyi tehdit eden 2 kişi İzmir'de tutuklandı
İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu iddia eden kişiyi tehdit eden 2 kişi İzmir'de tutuklandı
59 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası bayraklar yarıya indirildi
59 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası bayraklar yarıya indirildi
Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde market denetimi gerçekleştirdi
Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde market denetimi gerçekleştirdi
Deprem sonrası aşırı yağışların nedeni belli oldu
Deprem sonrası aşırı yağışların nedeni belli oldu