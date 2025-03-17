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Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde market denetimi gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde market denetimi gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde marketlere yönelik fiyat denetimlerini sürdürüyor.

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Bakanlık ekipleri, bu kapsamda başkentte bir markette denetim gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, markette, sebze, et ve süt ürünleri ile deterjan gibi temel gıda ve tüketim maddelerine yönelik inceleme yaptı.

Bu ürünlerin etiketlerini inceleyen ekipler, kasa ve raf fiyatlarını da karşılaştırdı. Ekipler, özellikle Ramazan Bayramı alışverişi öncesinde fahiş fiyat kontrolü de gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak Ramazan Bayramı öncesi ve ramazan ayı boyunca fiyat hareketlerine mahal vermemek adına başta gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan satışını yapan işletmeler olmak üzere ulusal ve yerel marketler ile restoran ve lokantalarda haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun ve aralıksız denetimlerimize devam ediyoruz."

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