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Davul çalarak kilometrelerce yürüdü sebebini böyle anlattı

Davul çalarak kilometrelerce yürüdü sebebini böyle anlattı

Tekirdağ'da "çılgın davulcu" olarak bilinen, denizin altında, havada paraşütle, kayak yaparken davul çalmasıyla tanınan müzisyen Ahmet Merih Çelik, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılında davul çalarak çıktığı 160 kilometrelik yolun sonunda Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne geldi. Çelik "Milli ruhun, milli gururun zayıfladığını fark ettim. Milli duygularımızı güçlendirmek adına Tekirdağ'dan davulumla Çanakkale'ye yola çıktım" dedi.

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Farkındalık oluşturacak etkinliklere imza atan 32 yaşındaki Çelik, Çanakkale'de 110 yıl önce destan yazan şehitleri anmak ve onların kahramanlıklarının unutulmaması için 3 Mart'ta Tekirdağ'dan davulunu çalarak yola çıktı.

Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 160 kilometrelik yolu molalar vererek tamamlayan Çelik, 14 günün sonunda Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ulaştı.

Morto Koyu'ndan Şehitler Abidesi'ne doğru yürürken davulu eşliğinde "Çanakkale Türküsü"nü söyleyen Çelik, AA muhabirine müziği "güzel bir aşk" olarak nitelendirerek, ritim duygusunun çocukluk yaşlardan beri içinde var olduğunu dile getirdi.

Çelik, hikayesinin köyünde 16 yaşındayken Ramazan davulculuğuyla başladığını belirterek, "Hikayem bugün 'asma davul virtüözü' olarak devam ediyor. Bundan dolayı mutlu ve gururluyum. Asıl mesleğimi kimse pek bilmez ama orman mühendisiyim. Müzik aşkı engel tanımadı. 16 yıldır davul çalıyorum. Konserlerde ve etkinliklerde yer alıyorum. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı 3. sınıf öğrencisiyim aynı zamanda. Hem alaylı hem okullu olarak yoluma devam ediyorum." ifadesini kullandı.

"Milli ruhun, milli gururun zayıfladığını fark ettim"

Asma davulun hem meslek içinde hem de çevresinde küçümsendiğini görünce farklı etkinlikler yaparak enstrümanını en üst seviyeye çıkarmak istediğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bunu da en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Daha önce birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer aldım. Bu yıl, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü. Milli ruhun, milli gururun zayıfladığını fark ettim. Milli duygularımızı güçlendirmek adına Tekirdağ'dan davulumla Çanakkale'ye yola çıktım. 57. Alay da Tekirdağ'da kurulmuş bir alaydır. Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmüşlerdir. Onları yad etmek, şehitlerimize birer Fatiha okumak, okutabilmek için bu anlamlı yürüyüşü yaptım. Gelibolu Yarımadası'na girdiğinizde o tarihi atmosferi hissediyorsunuz. Bu da eskiye dönük milli duyguları şevklendiriyor."

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