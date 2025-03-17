Grup Abdal'ın kemancısı Cem Gülgel hayatını kaybetti

Viyolonsel sanatçısı Cem Gülgel, aniden yaşama veda ederek 23 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta bu trajik olay, sanat camiasını derinden sarstı ve birçok kişi tarafından hüzünle karşılandı.

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Genç viyolonsel sanatçısı ve Grup Abdal’ın kemancısı Cem Gülgel, geçirdiği kalp krizi sonucu 23 yaşında hayatını kaybetti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan Gülgel’in vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Grup Abdal, “Yol arkadaşımızı kaybettik, acımız sonsuz” diyerek genç sanatçıya veda etti.

Viyolonsel sanatçısı ve Grup Abdal’ın kemancısı Cem Gülgel, geçirdiği kalp krizi sonucu 23 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta müzik dünyasına veda eden Gülgel’in ani ölümü sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Acı haberi, üyesi olduğu Grup Abdal duyurdu. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yol arkadaşımızı, en küçüğümüzü kaybettik. İnanmak ve kabul etmek çok zor. Acımız sonsuz. Işıklar içinde uyu Cemo’muz.” ifadelerine yer verildi.

Aslen Erzincanlı olan Cem Gülgel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunuydu. Hem viyolonsel sanatçısı hem de kemancı olarak tanınan Gülgel, kısa sürede yeteneğiyle adını duyurmuş ve müzik dünyasında saygın bir yer edinmişti.