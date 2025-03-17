BIST 10.859
DOLAR 36,67
EURO 40,03
ALTIN 3.533,98
HABER /  GÜNCEL

Grup Abdal'ın kemancısı Cem Gülgel hayatını kaybetti

Grup Abdal'ın kemancısı Cem Gülgel hayatını kaybetti

Viyolonsel sanatçısı Cem Gülgel, aniden yaşama veda ederek 23 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta bu trajik olay, sanat camiasını derinden sarstı ve birçok kişi tarafından hüzünle karşılandı.

Abone ol

Genç viyolonsel sanatçısı ve Grup Abdal’ın kemancısı Cem Gülgel, geçirdiği kalp krizi sonucu 23 yaşında hayatını kaybetti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan Gülgel’in vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Grup Abdal, “Yol arkadaşımızı kaybettik, acımız sonsuz” diyerek genç sanatçıya veda etti.

Viyolonsel sanatçısı ve Grup Abdal’ın kemancısı Cem Gülgel, geçirdiği kalp krizi sonucu 23 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta müzik dünyasına veda eden Gülgel’in ani ölümü sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Acı haberi, üyesi olduğu Grup Abdal duyurdu. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yol arkadaşımızı, en küçüğümüzü kaybettik. İnanmak ve kabul etmek çok zor. Acımız sonsuz. Işıklar içinde uyu Cemo’muz.” ifadelerine yer verildi.

Aslen Erzincanlı olan Cem Gülgel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunuydu. Hem viyolonsel sanatçısı hem de kemancı olarak tanınan Gülgel, kısa sürede yeteneğiyle adını duyurmuş ve müzik dünyasında saygın bir yer edinmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hepsiburada'dan "Bahar Temizliği" kampanyası
Hepsiburada'dan "Bahar Temizliği" kampanyası
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Ocak 2025'te arttı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Ocak 2025'te arttı
Mersin'de internetten çocuk istismarı içeren video indiren zanlı tutuklandı
Mersin'de internetten çocuk istismarı içeren video indiren zanlı tutuklandı
Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi İstanbul'a getirildi
Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi İstanbul'a getirildi
Vale ücretlerine rekor zam! Uçak bileti 750, vale ise 600 lira
Vale ücretlerine rekor zam! Uçak bileti 750, vale ise 600 lira
THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta heyecanı yarın başlayacak
THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta heyecanı yarın başlayacak
Akbank'tan KOBİ'lere özel avantajlı 'Ramazan Kredisi'
Akbank'tan KOBİ'lere özel avantajlı 'Ramazan Kredisi'
MediaMarkt Türkiye, Kadınlar Günü alışveriş trendlerini paylaştı
MediaMarkt Türkiye, Kadınlar Günü alışveriş trendlerini paylaştı
NBA'de Cavaliers'in 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi
NBA'de Cavaliers'in 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Kuveyt Türk, ithalat akreditifi başvuru sürecini dijitalleştirdi
Kuveyt Türk, ithalat akreditifi başvuru sürecini dijitalleştirdi
Rubio: Husilere saldırarak dünyaya iyilik yapıyoruz
Rubio: Husilere saldırarak dünyaya iyilik yapıyoruz
Candan Erçetin, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ile konser verecek
Candan Erçetin, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ile konser verecek