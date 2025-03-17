Rubio: Husilere saldırarak dünyaya iyilik yapıyoruz

ABD, Yemen'e savaş ilan etti. Husiler, 2 gündür süren saldırılarda 53 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Husilere saldırarak dünyaya iyilik yaptıklarını savundu.

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ABD Başkanı Trump, önceki gün Yemen'e savaş ilan ederek hava saldırılarını başlattı. ABD, Husilerin Kızıldeniz'den geçen gemiler üzerindeki kontrol mekanizmasını ortadan kaldırmak isterken Dışişleri Bakanı Marco Rubio, amaçlarına ulaşana kadar saldırmaya devam edeceklerini ve bunun dünyaya iyilik olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rubio, Yemen'deki Husilerin son 18 ayda ABD donanmasına 174 kez, ticari gemilere ise 145 kez saldırdığı bilgisini verdi.

Husiler geri adım atmıyor: 'Kızıldeniz'de ABD uçak gemisini vurduk'

Husilerin Kızıldeniz'den hangi gemilerin geçip geçmeyeceğini kontrol etmesine izin vermeyeceklerini belirten Bakan, "bunu yapma kabiliyetleri kalmayana kadar" ABD'nin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırılarının süreceğini ifade etti.

Eski Başkan Biden yönetiminin sadece saldırılara karşılık verdiğini söyleyen Rubio, "Bu adamları ve onların küresel deniz taşımacılığını vurma kabiliyetlerini defederek tüm dünyaya iyilik yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Filistinli grupların Aksa Tufanı Operasyonu adıyla İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının ardından 8 Ekim'de İsrail Gazze'ye 2 yıl süren bir saldırı başlatmıştı. Yemen'deki Husiler ise İsrail'e misilleme olarak Aden Körfezi'nde İsrail'e ve İsrail müttefiklerine ait gemileri hedef almıştı.

Önceki gün Trump, "Orduya Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim." dedi. Trump'ın amacı, ticaret gemilerine yönelik Husi saldırılarını durdurmaktı.

Husilerin başlatılan savaşa karşı ilk açıklaması, "Bu saldırganlık, Yemen’i Filistin’e ve Gazze’ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak. Saldırılar yanıtsız kalmayacak." oldu.