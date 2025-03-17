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Altın haftaya hızlı başladı! Gram altın 3 bin 500 lirayı aştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın haftaya hızlı başladı! Gram altın 3 bin 500 lirayı aştı

Altın yatırımcının odağında... Gram altın 3 bin 500 lirayı aştı. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında son durum...

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Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 515 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 3 bin 526 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 820 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 160 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 990 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 10 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 970 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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