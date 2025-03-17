BIST 10.841
DOLAR 36,69
EURO 39,94
ALTIN 3.519,27
HABER /  POLİTİKA

Türkiye'den ABD’de hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den ABD’de hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de meydana gelen hortum ve fırtınaların neden olduğu can kayıpları sebebiyle halka taziyelerini iletti.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtınanın yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD'de şiddetli fırtınalar, ülkenin orta ve güney kesimlerinde hayatı felç etmiş, Texas ve Missouri eyaletlerinde en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Benfica, Kerem ve Orkun'un golleriyle kazandı
Benfica, Kerem ve Orkun'un golleriyle kazandı
ABD Başkanı Trump, yarın Putin ile konuşacağını açıkladı
ABD Başkanı Trump, yarın Putin ile konuşacağını açıkladı
Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Mısır'da 3 bin 500 yıldan daha eski kraliyet mezarı bulundu
Mısır'da 3 bin 500 yıldan daha eski kraliyet mezarı bulundu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve AK Parti MKYK üyesi Özil İngiltere'de iftara katıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve AK Parti MKYK üyesi Özil İngiltere'de iftara katıldı
Bursa'da bir kadın tartıştığı kocasını silahla öldürdü
Bursa'da bir kadın tartıştığı kocasını silahla öldürdü
Barcelona durdurulamıyor Atletico Madrid'e 4 gol
Barcelona durdurulamıyor Atletico Madrid'e 4 gol
Times Meydanı'nda dehşet: Bir adam ateşe verildi
Times Meydanı'nda dehşet: Bir adam ateşe verildi
Netanyahu, Şabak Direktörü Bar'ı görevden alıyor
Netanyahu, Şabak Direktörü Bar'ı görevden alıyor
Kadıköy'de maç bitti saha karıştı
Kadıköy'de maç bitti saha karıştı
Beşiktaş'ın yıldız ismi sezonu kapattı
Beşiktaş'ın yıldız ismi sezonu kapattı
Devlet Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması
Devlet Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması