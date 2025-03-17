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Kadıköy'de maç bitti saha karıştı

Kadıköy'de maç bitti saha karıştı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalırken, maç sonu iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Stat görevlileri ve polis müdahale ederek futbolcuları sakinleştirdi. Olayların yatışmasının ardından Samsunsporlu oyuncular taraftarlarını selamladı.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın oyuncuları arasında sahada gerginlik yaşandı.

STAT GÖREVLİLERİ VE POLİS ARAYA GİRDİ!

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli ve Samsunsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Stadyum görevlileri ve polisler araya girerek iki takım oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süre içinde Fenerbahçeli ve Samsunsporlu futbolcular birbirinden uzaklaştı.

Samsunsporlu futbolcular deplasman tribününe gidip taraftarlarını selamladı.

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