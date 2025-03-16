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Husilerden ABD'ye misilleme: Uçak gemisini hedef aldılar

Husilerden ABD'ye misilleme: Uçak gemisini hedef aldılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen’e yönelik saldırı emrinin ardından, Husiler ABD’ye ait uçak gemisi Harry S. Truman’ı 18 füze ve bir İHA ile hedef aldıklarını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın orduya "Yemen'i vurun" emri sonrası ABD ordusunun başkent Sana'ya düzenlediği saldırılara Husilerden ilk yanıt geldi.

ABD SAVAŞ GEMİSİNİ İHA'LARLA HEDEF ALDILAR

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD’ye ait uçak gemisi Harry S. Truman'a füze ve İHA’larla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Harry S. Truman'ı 18 füze ve 1 İHA ile hedef aldıklarını belirtti.

170'TEN FAZLA SALDIRI DÜZENLENDİ

ABD'nin Yemen'deki çeşitli bölgelere 170'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini aktaran Saree, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kaldırana kadar Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı gemilere saldırıların devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan, dün ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle ABD ordusu tarafından Yemen'e düzenlenen hava saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetmişti.

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