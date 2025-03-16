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Hapse girmemek için 13 çocuk yaptı 14. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı

Hapse girmemek için 13 çocuk yaptı 14. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı

İstanbul'un en aktif suçlusu Ceylan Çiçek'in oyunu bu sefer bozuldu. 189 suç kaydı ve 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Çiçek'in hapisten kurtulmak için hamilelik gerekçesini defalarca kullandığı belirlendi. 13 çocuğu bulunan suç makinesinin 14. çocuğuna da hamile olduğu ortaya çıktı. Mahkeme, Çiçek'in hamile olmasına rağmen hapse girmesine karar verdi.

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İstanbul Bayrampaşa'da iki kadın hırsızın bir evi soyması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

50'den fazla işyeri, toplu taşıma ve MOBESE kamerasını izleyen polisler, hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (18) olduğunu tespit etti.

Çiçek, 22 Şubat’ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Hamile olduğu ortaya çıkan kadın, ekiplerden kaçmak için camdan atlamaya kalktı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Gözaltına alınan Çiçek, Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Çiçek'in emiyette yapılan sorgulamasında 189 suç kaydı olduğu ve 23 dosyadan arandığı ortaya çıktı.

12 yılı kesinleşmiş toplam 472 yıl hapis cezası bulunan Çiçek'in hapisten kurtulmak için defalarca hamilelik gerekçesini kullandığı tespit edildi.

Çiçek'in hamilelik gerekçesi ile hapis cezalarına erteleme kararı aldırttığı belirlendi.

SUÇ MAKİNASININ OYUNU BOZULDU

Cezaları ertelendikçe yeni suçlar işlemeye devam eden Çiçek'in oyunu bu sefer bozuldu.

Çiçek, hamile olduğu yalanı ile mahkemeyi kandıramadı ve mahkemedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mahkeme, Çiçek’in hamileliği hapis yatmaktan kurtulmak için kullandığını gerekçe gösterdi.

İstanbul'un en aktif suçluları arasında yer alan Çiçek'in 13 çocuğu bulunurken, 14. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

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