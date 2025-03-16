Tuncer Bakırhan: Doğu ve Güneydoğu şimdi Devlet Bahçeli'ye dua ediyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Bahçeli çıkışıyla ezber bozdu. O konuda teşekkür ediyoruz" dedi. Bakırhan, "Şimdi Doğu ve Güneydoğu şimdi Devlet Bahçeli'ye dua ediyor." ifadelerini kullandı. Bakırhan, ayrıca "Erdoğan Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda destekler misiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

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Talat Atilla ile Pazar Siyaseti’ne bu hafta DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuk oldu.

Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, Bahçeli'ye övgüler yağdırdı.

Bakırhan, DEM Parti'nin Türkiye'yi bölme gibi bir düşüncelerinin olmadığını, bayrakla bir sorunlarının olmadığını dile getirdi.

PKK SİLAHLARI NEREYE KİME VERECEK?

"PKK silahları nasıl, nereye bırakacak, ABD'ye mi verilecek?" sorusuna Bakırhan, "ABD'ye neden bıraksın? Devlet bazı gerekleri yerine getirmesi gerekir. Bu soruları biz de soruyoruz. Bazı yerlerde daha operasyon var. Koskoca devlet bunları düşünüyordur." diye yanıt verdi.

"DİLLER KAYBOLMASIN"

Bakırhan, "Yerel demokrasi olsun. Artık sadece bize değil Türkiye'nin başka yerlerine de kayyum atanıyor. Diller kaybolmasın. Bu Kur-an'da da var. Ayette var. Bizi güzelleştiren farklarımızdır. Basit demokratik talepler var. Herkesi bir milliyete sıkıştıran durum var. Bir toplumda bir dili alıyorsun, bu herkesin dili deniyor. Bu doğru mu? Diğer diller yasak deniyor. Biri ortak iletişim dilimiz olsun diyoruz. Eyvallah. Bu Türkçe... Bir pradiğe ihtiyar var." ifadelerini kullandı.

"DEVLET BAHÇELİ EZBER BOZDU"

Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Türkiye’nin son 50 yılına damga vurmuş, çok ciddi sorunlar yaratmış bir meseleden bahsediyoruz. Cenazelerin gittiği, kanın aktığı bir sorunun sonuçlarından bahsediyoruz.Ekonominin bu halde olmasına bile sebebiyet vermiş, kanın aktığı bir sorunun sonuçlarından bahsediyoruz. Kendine vatansever diyen tüm partiler ve temsilcileri çok daha önceden bu meseleye el atıılması gerekiyordu.Sayın Bahçeli o konuda ezberleri bozdu. O konuda teşekkür ediyoruz.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI SONRASI NE HİSSETTİNİZ?

Zaten biz tokalaştık kendisi ile.Geldi,selam verdi. Başsağlığı diledi, bu bile çok değerliydi. Önceki dönem 2013-2015 sürecinde, o görüşmeler biraz kapalıydı. Toplum çok dahil olmamıştı.İlk defa bir süreç halka ulaştırılmaya çalışılıyor. Biz bu çağrıyı Çanakkale'ye götürüyoruz.

Biz şartla koşulla başlayan süreçlerin başarısız olduğunu gördük. Zehirli bir dille ve şartla başlamak iyi niyetli değildir.Türkiye’nin 200 yıllık bir meselesi, özellikle 50 yılda şiddeti artmış bir mesele, partiler üstü bir meseledir.

“BAYRAK İLE CUMHURİYET İLE KİMSENİN BİR PROBLEMİ YOK”

Sürece dair tereddüt herkeste olmalı. Gözümüzün içine baka baka yanlış algı oluşturuyorlar. Ne Türkiye’yi bölmesi? Kim bölecek?

DEM Parti’nin böyle bir talebi mi var sizce, duydunuz mu? Devletin Başkentiyle, bayrağıyla, sembolleriyle hiç kimsenin bir sorunu yok. Sadece Kürt’e demokrasisini istiyoruz, demokratik haklarını istiyoruz.

“TÜRKÇE RESMİ DİL OLMASIN DEMİYORUZ”

Türkçe resmi dil olmasın diyen bir Kürt duydunuz mu? Türkçe resmi iletişim dilimizdir.Üniter yapı ile de kimsenin sorunu yok.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME KONUSU

Bu süreçte istişare çok önemlidir. Tabi ki görüşülmesi, karşılıklı konuşulması gerekiyor. Bu sürecin bazı gerekleri var.

Öcalan çağrı yaptı, silahlı taraf da yanıt verdi. "Canı gönülden destekliyoruz" dedi.Sürecin doğru bir şekilde yürümesini konuşmak gerek.

PKK kongresini toplamak için bazı gereklilikler var. Fotoğrafın büyüğüne bakmak lazım.

PKK SİLAHLARI NEREYE BIRAKACAK? ABD'YE Mİ VERECEK?

ABD'ye neden bıraksın? Devlet bazı gerekleri yerine getirmesi gerekir.Bu soruları biz de soruyoruz.

Öcalan’ın kendisi İmralı'da bu sürece "Türkiye çözümü" dedi. Bu bizim sorunumuzdur. Bu insanlar silahı nereye bırakacak? Kim teslim alacak? Biz de bilmiyoruz, devlet bu konuda çalışıyordur.

ÖCALAN'IN ÇIKMA GİBİ BİR UMUDU VAR MI?

Kendisi ile görüştüğümüz kadarı ile söylüyorum, "Benim çıkmam lazım, çıkmak istiyorum" gibi bir şey kendisinden duymadık. Meselenin çözümü için yaptığı çağrı önemliydi.

BAŞKA BİR ÇAĞRI GELİR Mİ?

Gelirse de daha pozitif bir çağrı gelir. Sürece gelen tepkileri görebilse, bir çağrı da gelebilir.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Türkiye'nin demokratik bir Anayasaya ihtiyacı var. Biz bunu DEM Parti olarak ilk günden beri söylüyoruz. Ancak şu anda gündemimiz bu değil.

ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLDUĞUNDA DESTEKLER MİSİNİZ?

Seçim gelir, Türkiye halkı kimden yana tavır koyarsa saygı duyarız. Şimdi Doğu ve Güneydoğu şimdi Devlet Bahçeli'ye dua ediyor. Bizim kurullarımız. Biz Türkiye'ye yönetmek isteyen bir partiyiz neden yancılık yapalım?

Biz demokrasi getirecek olana, Türkiye'yi demokratikleşecek olana yakınlık gösteririz. Kimin aday olacağı bizi ilgilendirmez, partilerin iç işlerine karışmayız. Biz en güçlü adayla seçimlere gitmek isteriz. İttifakları biz esaslar ve ilkeler üzerine kurarız.