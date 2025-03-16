Altın fiyatları bir kez daha fırladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ABD kaynaklı ticaret savaşları ve küresel resesyon endişeleriyle yükselişini sürdürüyor. Fiziki altına gelen yoğun talep sonrası altın rekor üstüne rekor kırdı. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar. İşte, 16 Mart 2025 altın fiyatları...

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Altın fiyatları, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin başlattığı ticaret savaşlarının ardından tırmanmayı sürdürüyor. Küresel anlamda yaşanan ekonomik belirsizlik sonrası fiziki altına olan talebin yükselmesi rekorları da peş peşe getirdi. Son 2,5 aylık süreçte ons altın fiyatı %13, gram altın fiyatı ise %17 civarında arttı. Peki hafta sonu itibarıyla altında durum ne? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte, 16 Mart 2025 altın fiyatları...

16 MART GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.515,47 TL

Satış 3.516,66 TL

16 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.753,00 TL

Satış 5.811,00 TL

16 MART 2025 YARIM NE KADAR

Alış 11.506,00 TL

Satış 11.621,00 TL

16 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.942,00 TL

Satış 23.146,00 TL

16 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.984,18 TL

Satış 2.985,22 TL