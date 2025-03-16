Kütahya'da sahte alkol operasyonu! 55 litre etil alkol ele geçirildi

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde ve Tavşanlı ilçesinde sahte içki üretimi, imalatı ve satışının önlenmesine yönelik olarak müşterek yapılan çalışmada, il merkezinde ikamet eden E.K isimli şüpheli şahısın ikametinde yapılan aramada, 53 litre etil alkol, 10 adet farklı markalarda alkol kiti ele geçirildi.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir şahsın adına gelen kargoda yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan 10 litre etil alkol, il merkezi ve Tavşanlı'da iki evde yapılan aramada ise toplam 55 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde ve Tavşanlı ilçesinde sahte içki üretimi, imalatı ve satışının önlenmesine yönelik olarak müşterek yapılan çalışmada, il merkezinde ikamet eden E.K isimli şüpheli şahısın ikametinde yapılan aramada, 53 litre etil alkol, 10 adet farklı markalarda alkol kiti ele geçirildi.

Tavşanlı İlçesinden ikamet eden F.K isimli şüpheli şahsa gelen kargodan 10 litre etil alkol ele geçirilmesi üzerine şahısın ikametinde yapılan aramada 2 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.