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Real Madrid Villarreal'i deplasmanda 2-1 ile geçti Arda Güler...

Real Madrid Villarreal'i deplasmanda 2-1 ile geçti Arda Güler...

Real Madrid, Villarreal'i deplasmanda 2-1 yenerek 2 maç fazlasıyla Barcelona'nın 3 puan önünde zirveye yerleşti. Milli yıldızımız Arda Güler, müsabakaya 83. dakikada dahil oldu.

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Villarreal, maçın henüz 7. dakikasında Foyth gol perdesini açarken Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 17 ve 23. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

Türk futbolseverlerin gözü her maçta olduğu gibi Villarreal deplasmanında da Arda Güler'deydi.

Bu sezon Carlo Ancelotti'den formayı almakta zorlanan milli yıldız Arda Güler, maçın 83. dakikasında oyuna dahil oldu. (Görüntü: S Sport)

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