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Paulista'dan sakatlık iddialarına sert cevap

Paulista'dan sakatlık iddialarına sert cevap

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Gabriel Paulista, Konyaspor maçının ardından hakkında çıkan sakatlık söylentilerine cevap verdi.

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sakatlığını atlatan ve haftalar sonra formasına kavuşan Paulista, ilk yarının sonunda yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı. 

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Brezilyalı oyuncu, hakkında çıkan sakatlık haberlerine tepki gösterdi.

Paulista şu ifadeleri kullandı:

FUTBULDAN ANLAMAYANLAR YORUM YAPIYOR!

"Sakat değilim. Hocamızın kararıyla oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar yorum yapıyorlar, hocamızın kararıyla oyundan çıktım."

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