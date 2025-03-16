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RAMS Başakşehir'den Çağdaş Atan açıklaması

RAMS Başakşehir'den Çağdaş Atan açıklaması

RAMS Başakşehir Kulübü, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine devam ettiğini duyurdu.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Çağdaş Atan'ın talebiyle başkan Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulunun toplantı gerçekleştirdiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşme sonucunda, geçen sezon takımımızın Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde takımımızı gruplara taşıyan, sözleşmesi devam eden teknik direktörümüz Çağdaş Atan görevine devam etmektedir. Çağdaş hocamıza ve ekibine kalan haftalarda başarılar dileriz."

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