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Hulusi Akar'dan terör örgütüne net mesaj: Af maf yok

Hulusi Akar'dan terör örgütüne net mesaj: Af maf yok

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı olmadığını vurgulayan Akar, "Devlet iradesine uyacaksınız. Silahları bırakın, örgütü feshedin" dedi.

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Almanya'daki çatı sivil toplum kuruluşlarını (STK) ziyaret ederek yurtdışındaki vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen çalışmalara dikkat çekti.

"DEVLET İRADESİNE UYACAKSINIZ"

Akar, terörle mücadele konusunda da net mesajlar verdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın daha önce örgütün silah bırakması ve feshedilmesi yönündeki çağrısını hatırlatan Akar, "Af, maf yok. Söylenen şey devlet iradesine uyuyor musunuz, uymuyor musunuz? Çık, söyle. O da kalktı, silahları bırakın ve örgütü feshedin dedi" ifadelerini kullandı.

"YPG'NİN PKK'DAN FARKI YOK"

Çağrının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına ilişkin tartışmalara da değinen Akar, "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Hepsinin Kandil'den yönetildiğini biliyoruz. Dolayısıyla hiçbir silahlı örgütü kabul etmiyoruz. Suriye, Suriyelilerindir. Orada hiçbir şekilde illegal silahlı grupların bulunmasına müsaade etmeyeceğiz," dedi.

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