Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini Rangers'a penaltılarda kaptıran Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaşananlar ve teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı konuşma ortaya çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a seri penaltı atışları sonunda elenen Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaşananlar ve teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı konuşma ortaya çıktı.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUM"

Fanatik'te yer alan habere göre; Portekizli teknik adam, soyunma odasında futbolcularına sarılarak moral verdi. Mourinho'nun "Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duymalısınız" dediği ve bu sözlerinin büyük alkış aldığı ifade edildi.

MERT HAKAN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞ

Son penaltıyı kaçıran Mert Hakan Yandaş'ın ise soyunma odasında büyük üzüntü yaşadığı aktarıldı. 30 yaşındaki futbolcunun gözyaşlarına hakim olamadığı, arkadaşları ve teknik ekibin ise ona moral verdiği aktarıldı.