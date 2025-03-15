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Gaziantep FK, Kayserispor'u tek golle geçti

Gaziantep FK, Kayserispor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, Bellona Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Maçtan öne çıkanlar şöyle...

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2. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan gönderdiği pasla topla buluşan Okereke'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazit'te kaldı.

4. dakikada Cardoso'nun orta sahadan gönderdiği pasla meşin yuvarlakla buluşan Mane'nin yaptığı sert vuruşta kaleci topu kaleci Mustafa Burak Bozan kontrol etti.

31. dakikada Ali Karimi'nin sağ kanattan ortasında Cardoso'nun ceza sahasında bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı.

52. dakikada Soresco'nun şutunda savunmaya çarpan topla buluşan Okereke'nin vuruşunda top, filelerle buluştu: 1-0.

56. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında Nazon'un vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit, kornere gönderdi.

79. dakikada Karimi'nin ceza sahası yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Bakohen'nin vuruşunda topu, kaleci Mustafa Burak Bozan uzaklaştırdı.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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