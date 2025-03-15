Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş görüştü! Görüşme sonrası 'birlikteyiz' mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüştü. İki isim görüşmenin ardından gazetecilere “Biz birlikteyiz.” mesajı verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin 23 Mart’ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la bir araya geldi. Görüşme Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşti. NTV'de yer alan habere göre İmamoğlu ve Yavaş’ın görüşmesi 20 dakika sürdü.

İmamoğlu: Biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız

İki isim daha sonra gazetecilerin karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

“Ankara’da dönem dönem kendisini ziyaret ederim. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz.” diyen İmamoğlu, “Burada dört beş ili kapsayan toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur başkanımıza ‘merhaba’ dedik. Biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek.” şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş: Aramızı bozmaya çalışıyorlar

Gazeteciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, İmamoğlu’na Ankara’da salon verilmediği iddiasını sordu. Mansur Yavaş, şu yanıtı verdi:

“Biz artık troll iddialarına cevap vermek istemiyoruz ama dün bir televizyondan aradılar. ‘Cevap vermediniz’ dediler. ‘Her iddiaya cevap verirsek bunun sonu olmaz’ dedim. Kendini ikna etmek için yazıyı gönderdik. 4 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanlığı salonun tahsisini istedi. Benim tavsiyem şu; salona bakın, kimler var, kaç gündür oradalar ve oradaki çalışmalar ne zaman sonlanacak. Bir baksınlar.

Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var; artık derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım."

"Ekrem Başkana ve bana terbiyesizlik"

CHP’deki ön seçim süreci ve İmamoğlu ile aralarında sorun olduğuna ilişkin haberler hakkında, “2023 seçimleri öncesinde tam beş yıl aday kim olacak diye başladılar. 31 Mart’tan sonra da konu ‘aday kim olacak.’ Ekonomik sıkıntıları unutturmak istiyorlar. Biz de bunun dışında kalmak istiyoruz ancak; durum dayanılmaz bir hal almaya başladı.” diyen Yavaş, şöyle devam etti:

“Biz de bunun dışında kalmak istiyoruz ancak; durum dayanılmaz bir hal almaya başladı. ‘Ekrem başkanın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa bu olur…’ Adlandırmakta ve söylemekte çok zorlanıyorum, kötü buluyorum. Kimse birbirinin yedeği falan olmaz.

Ekrem başkana ve bana karşı terbiyesizlik. Bir yol mutlaka bulunacak. Üçlü toplantıdan sonra zaten yol haritamızı açıkladık.”