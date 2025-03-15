Dizi setinde talihsiz kaza! Aras Bulut İynemli hastaneye kaldırıldı

Deha dizisinin setinde, korkutan bir kaza yaşandı. Ayağında kırık oluşan Aras Bulut İynemli, ameliyata alındı.Abone ol
Deha dizisinin setinde aksiyon sahnesi çekilirken başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayak bileğinde bir kırık oluşan oyuncunun ameliyatı, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi.
Ameliyatı başarılı geçen ve evinde dinlenen İynemli'nin, en kısa sürede tedavisini tamamlayıp sete geri dönmeyi beklediği aktarıldı.