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Konya 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı! Naci Görür uyardı

Konya 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı! Naci Görür uyardı

Konya'nın Kulu ilçesinde dün 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının gerçekleştiği fay hattına dikkat çekti.

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Konya'da dün meydana gelen deprem bölgede paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Kulu ilçesi olan deprem saat 14.44'de 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. 

Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve şunları kaydetti:

"Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay."

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