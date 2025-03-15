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Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama! Savcılık harekete geçti

Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama! Savcılık harekete geçti

Ferdi Tayfur'un damadı hakkında şok iddia! Ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın, büyük bir dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya...

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Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre  Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın, eşi Tuğçe Tayfur'un tekstil markası için geçen yıl İrem C. ile iş görüşmesi yaptı.

Aydın, İrem C. ile iş yerine sermaye ortaklığı karşılığında, eşinin işletmesinin yöneticiliğini yaparak kendi tekstil ürünlerini de burada satabileceğini söyleyip anlaştı.

Genç kadın, bir süre çalıştıktan sonra ödemelerin yapılmadığını belirtip şikayetçi oldu.

İrem C., Tuğçe Tayfur'un bünyesindeki tüm şubelerle ilgilendiğini, açılış ve düzenlemeleri yaptığını, kendi ürünlerini de burada satışa sunduğunu ifade etti.

Çalışmaları karşılığında kendisine ödeme yapılmadığını, tedarik ettiği ürünlerin parasını da alamadığı gibi bu durumu ilettiği Aydın'ın hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını söyledi.

Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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