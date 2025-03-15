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Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan bir cami yeniden ibadete açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan bir cami yeniden ibadete açıldı

 İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda yıkılan bir caminin onarılarak ibadete açıldığı belirtildi.

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Cibaliya bölgesinde saldırılar sırasında yakılıp yıkılan Safa ve Merve Camisi yeniden açıldı.

Gazze Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı temsilcisi Abdulmunim Debbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin, duvarlarının onarılıp boyanması, pencerelerinin takılması ve halılarının serilmesinden sonra yeniden ibadete açıldığını söyledi.

Ramazan ayı olması hasebiyle Filistinliler, ibadet etmek için onarılıp yeniden açılan camiye akın etti.

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