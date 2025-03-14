Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti Victor Osimhen’in hat-trick'i ve Alvaro Morata’nın penaltı golü getirdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 71’e çıkarıp Fenerbahçe ile farkı maç fazlasıyla 10’a yükseltirken, Antalyaspor 33 puanda kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesindelider Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 30, 45+3 ve 52. dakikalarda Victor Osimhen ile 45. dakikada penaltıdan Alvaro Morata kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 71'e yükselterek Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkardı. Antalyaspor ise 33 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Antalyaspor da sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray 4 - 0 Antalyaspor

90'Son düdük geldi ve karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazandı.

82'Sallai'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Morata'nın vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

70'Frankowski ceza sahasının sağından içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top konere gitti. Devamında ofsayt bayrağı havada.

64'Barış ceza sahasının solundan vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

52'GOL! Galatasaray, Osimhen'in hat-trick'yle skoru 4-0 yaptı. Yunus'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Osimhen'in çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

46'Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'GOL! 45+3' Galatasaray, Osimhen'le skoru 3-0 yaptı. Sağ kanattan içeri giren Barış Alper pasını içeri aktardı. Kale önünde Osimhen'in vuruşuyla top ağlara gitti.

45'İlk yarının sonunda 4 dakika daha oynanacak.

45'GOL! Morata, skoru 2-0 yapan golü attı. Penaltı atışında topun başına geçen Morutan topu ağlara gönderdi.

Elle oynama gerekçesiyle Galatasaray penaltı kazandı.

42'Barış Alper sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Osimhen'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

30'GOL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Barış Alper sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Morutan da pasını kale önüne gönderdi. Arka direkte Osimhen'in vuruşunda top ağlara gitti.

25'Yunus Akgün sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma kafayla karşıladı.

16'Antalyaspor, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından hakem oyunu devam ettirdi.

10'Abdülkerim'in hatasında topu alan Soner ceza sahasından vuruşunu yaptı. Kendi hatasını telafi eden Abdülkerim'in yatarak müdahalesinde top kornere gitti.

3'Sara sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Galatasaray - Antalyaspor ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Morata, Osimhen

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Kelven, Veysel, Emrecan, Erdal, Soner, Safuri, Larsson, Kaluzinski, Streek

HEDEF 10 PUANLIK FARK

Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakayı kazanarak maç fazlasıyla da olsa takipçisi Fenerbahçe ile 10 puanlık fark yakalamak istiyor. Galatasaray, karşılaşmada galibiyetle ayrılması durumunda puanını 71'e çıkarak. Cimbom, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkaracak.

Okan Buruk'un öğrencileri, çift haneli farkla 16 Mart Pazar günü sezonun flaş takımlarından Reeder Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe'yi strese sokmayı amaçlıyor.

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle takımına puan kazandırmaya devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta görev alan Osimhen, 17 kez rakip fileleri havalandırdı ve takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek'in (18) ardından krallık yarışında da ikinci sırada bulunuyor. Victor Osimhen, ayrıca Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

OSIMHEN VE SALLAI DERBİ ÖNCESİ SINIRDA

Cimbom'da Antalyaspor maçı öncesinde Victor Osimhen ile Roland Sallai de sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 29. haftada deplasmandaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 64 kez havalandırdı. Hücumda etkili performans sergileyen ve 26 maçın 25'inde de gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan, kalesinde ise 27 gol görürken, bu müsabakaların 8'inde kalesini gole kapadı.

İKİ TAKIM ARASINDA 58. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 57 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 36 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 111 golüne, Antalyaspor 49 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Galatasaray, Mauro Icardi'nin 2 ve Victor Osimhen'in attığı gollerle 3-0 kazandı.

GALATASARAY'DAN ANTALYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 37 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 17 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

SON 5 MAÇI CİMBOM KAZANDI

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 5 maçı da galibiyetle tamamladı. Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar karşısındaki 57 müsabakada hiç 6 kez üst üste kazanamayan Galatasaray, yarınki müsabakada bir ilki yaşamaya çalışacak.