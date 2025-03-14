Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, tutuklandı

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, teröre finansman soruşturması kapsamında tutuklandı.

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Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, DHKP/C’ye “ihaleler yoluyla finansman sağladığı” iddiasıyla tutuklandı.

Diğer şüphelilerin adliyede ifade verme işlemi devam ediyor.

Savcılık, Şükrü Genç’in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında tutuklama, 8 kişi hakkında ise adli kontrol talep etmişti.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “DHKP-C’ye belediye ihaleleri üzerinden finansman sağlandığı” iddiasıyla soruşturma başlattı. Aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de şüpheliler arasındaydı.

Savcılık tarafından verilen gözaltı kararı doğrultusunda çeşitli illerde operasyonlar gerçekleştirildi. Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul’daki 31 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. İlk etapta 32 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra firari durumdaki 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, DHKP/C’nin ihtiyaçlarını karşılamak için “ihtiyaç komitesi” kurulduğu öne sürüldü.