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'Dünyanın en tehlikeli' teröristlerindendi! Öldürüldü!

'Dünyanın en tehlikeli' teröristlerindendi! Öldürüldü!

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin duyurduğu son dakika gelişmesine göre, DEAŞ'ın Suriye ve Irak lideri olan ve dünyanın en tehlikeli teröristlerinden biri olarak tanımlanan Abdullah Maki Musleh el-Rıfai öldürüldü.

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 Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, DEAŞ'ın Suriye'deki ve Irak'taki lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Es-Sudani, Ebu Hatice lakabıyla bilinen Abdullah Maki Musleh el-Rıfai'nin, ABD öncülüğündeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu tarafından öldürüldüğünü söyledi.

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