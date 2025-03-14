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Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma izni

Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma izni

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölümüyle ilgili, "Bakanlığımızca, Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü Hakkında soruşturma izni verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 yaşındaki Eslem Teker'in, 18 Ocak'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boş bir arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaşamını kaybettiğini, bu olay sonrası mülkiye müfettişi görevlendirdiklerini anımsattı.

Mülkiye müfettişince yürütülen ön inceleme sonucunda düzenlenen rapora ilişkin bilgi veren Yerlikaya, raporda Yüksekova Belediyesince 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun geçici 4'üncü maddesi uyarınca, hayvan bakımevleri kurmak, sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirinin binde beşi oranında ayrılması gereken payın tam olarak ayrılmadığı tespitine yer verildiğini aktardı.

Raporda, belediyenin kullanılabilir hayvan bakımevinin bulunmadığının belirtildiğini ifade eden Yerlikaya, Yüksekova Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılacağı konusundaki düzenlemelerin, 5199 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler dikkate alınarak değiştirilmediği, bu suretle değişikliklerde yer alan sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulacağı hükmüne uygun hareket edilmediğinin belirlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, "Olaydan önceki 5 ay içinde vatandaşlar tarafından sahipsiz köpeklerle ilgili 5 kez CİMER başvurusunda bulunulduğu, 4 muhtar tarafından sahipsiz köpeklerle ilgili tedbir alınması için belediyeye müracaat edildiği, ancak belediye yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmıştır. Bu rapor doğrultusunda bakanlığımızca, Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü Hakkında soruşturma izni verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Eslem Teker'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerken, gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı.

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