Başsavcı Akın Gürlek'e 'seyyar giyotin' diyen Özgür Özel'e tazminat cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ‘seyyar giyotin’ ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Gürlek’e manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Abone ol

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada Özel’in 6 ayrı grup konuşmasında kullandığı bu ifadeler için Gürlek’e, işlenmiş yasal faizi hariç toplam 480 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "seyyar giyotin" ifadeleri nedeniyle İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

Mahkeme Özel'in, 6 ayrı grup toplantısında yaptığı konuşmalar neticesinde dosya başı 80 bin lira olmak üzere işlenmiş yasal faizi hariç toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.