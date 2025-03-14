Konya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

Türkiye'de deprem riski en az alan bölgeler arasında yer alan Konya'da bir deprem meydana geldi.Abone ol
Konya'da saat 14.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'da merkez üssü Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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