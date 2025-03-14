BIST 10.728
DOLAR 36,67
EURO 40,02
ALTIN 3.531,18
HABER /  GÜNCEL

Konya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

Türkiye'de deprem riski en az alan bölgeler arasında yer alan Konya'da bir deprem meydana geldi.

Abone ol

 Konya'da saat 14.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'da merkez üssü Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye, yeni sezonda Avrupa'ya kaç takım gönderecek? UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Foto Galeri Türkiye, yeni sezonda Avrupa'ya kaç takım gönderecek? UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK'dan yeni süreç açıklaması: Bu koşullarda mümkün değil
Terör örgütü PKK'dan yeni süreç açıklaması: Bu koşullarda mümkün değil
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
ATM’den para çekmek artık eskisi gibi olmayacak! Yeni zorunluluk geliyor
ATM’den para çekmek artık eskisi gibi olmayacak! Yeni zorunluluk geliyor
CHP’li Başkan yerini MHP’li isme bıraktı
CHP’li Başkan yerini MHP’li isme bıraktı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çobanlara ateş açtı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çobanlara ateş açtı
Kamuda yapay zeka dönüşümü
Kamuda yapay zeka dönüşümü
Polonya milli takım kadrosuna Süper Lig'den 3 futbolcu davet edildi
Polonya milli takım kadrosuna Süper Lig'den 3 futbolcu davet edildi
İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini Trump'a şikayet etti
İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini Trump'a şikayet etti
İşçiler dikkat! İşverene tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz
İşçiler dikkat! İşverene tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz
Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, terör örgütü PKK'ya soğuk duş
Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, terör örgütü PKK'ya soğuk duş
Putin ile Selman, Ukrayna ve petrol piyasalarını görüştü
Putin ile Selman, Ukrayna ve petrol piyasalarını görüştü
Esenler'de bina çöktü! Yanındaki binalar da hasar gördü
Esenler'de bina çöktü! Yanındaki binalar da hasar gördü