BIST 10.728
DOLAR 36,67
EURO 40,02
ALTIN 3.531,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Esenler'de bina çöktü! Yanındaki binalar da hasar gördü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Esenler'de bina çöktü! Yanındaki binalar da hasar gördü

Esenler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu hasar gören 2 bina tahliye edilerek mühürlendi.

Abone ol

Turgut Reis Mahallesi 524. Sokakta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan bina aniden çöktü.

Çökme sonucu binanın yan tarafında bulunan 5 katlı binanın girişinde, 17 dairelik 6 katlı başka bir binanın ise duvarlarında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belediye mühürledi

Hasar gören binalar tahliye edilirken, Esenler Belediyesi ekipleri giriş çıkışların yapılmaması için bina girişlerini mühürledi.

Ekiplerin incelemesinin tamamlanmasının ardından hasar alan 2 binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Gönül Dağı'na yeni bir isim daha! Usta oyuncu kadroda
Gönül Dağı'na yeni bir isim daha! Usta oyuncu kadroda
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Bakan Kemal Memişoğlu'na telefon
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Bakan Kemal Memişoğlu'na telefon
Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz hamle! Mansur Yavaş'ı ziyaret edecek
Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz hamle! Mansur Yavaş'ı ziyaret edecek
Bugün Tıp Bayramı: Sağlık çalışanlarından grev kararı
Bugün Tıp Bayramı: Sağlık çalışanlarından grev kararı
Otomotiv sektörü daha çok teşvik istiyor: Üzerimizde çok baskı var
Otomotiv sektörü daha çok teşvik istiyor: Üzerimizde çok baskı var
Trabzon'un 'Hafif Raylı Sistem Projesi'nde güzergahı belli oldu
Trabzon'un 'Hafif Raylı Sistem Projesi'nde güzergahı belli oldu
Trump'ın Gazzelileri sürme planı! İsrail ve ABD, Doğu Afrika ülkeleriyle temasa geçti iddiası
Trump'ın Gazzelileri sürme planı! İsrail ve ABD, Doğu Afrika ülkeleriyle temasa geçti iddiası
Yalancı bahara aldanmayın! AKOM İstanbul'u uyardı kış geri geliyor
Yalancı bahara aldanmayın! AKOM İstanbul'u uyardı kış geri geliyor
Bakan Kurum Hatay’da yeni evlerine taşınan depremzedelerle sokak iftarına katıldı
Bakan Kurum Hatay’da yeni evlerine taşınan depremzedelerle sokak iftarına katıldı
Akbank'tan Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu
Akbank'tan Sorumlu Yapay Zeka Manifestosu
Hamaney: ABD, müzakere çağrısını kamuoyunu aldatmak için yapıyor
Hamaney: ABD, müzakere çağrısını kamuoyunu aldatmak için yapıyor
Logo Yazılım'dan KOBİ ve ERP çözümlerinde indirim kampanyası
Logo Yazılım'dan KOBİ ve ERP çözümlerinde indirim kampanyası