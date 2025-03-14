Esenler'de bina çöktü! Yanındaki binalar da hasar gördü

Esenler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu hasar gören 2 bina tahliye edilerek mühürlendi.

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Turgut Reis Mahallesi 524. Sokakta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan bina aniden çöktü.

Çökme sonucu binanın yan tarafında bulunan 5 katlı binanın girişinde, 17 dairelik 6 katlı başka bir binanın ise duvarlarında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belediye mühürledi

Hasar gören binalar tahliye edilirken, Esenler Belediyesi ekipleri giriş çıkışların yapılmaması için bina girişlerini mühürledi.

Ekiplerin incelemesinin tamamlanmasının ardından hasar alan 2 binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.