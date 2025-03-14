Hamaney: ABD, müzakere çağrısını kamuoyunu aldatmak için yapıyor

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, Trump’ın kendisine müzakere için mektup yazdığı iddiasına, “ABD’nin İran’a müzakere çağrısının dünya kamuoyunu aldatmaya yönelik olduğunu” söyleyerek yanıt verdi. Hamaney, “Hangi müzakereleri yapacağız? Sözünde durmayacağını bildiğimiz biriyle neden masaya oturalım” dedi. Öte yandan İran, ABD’nin yeni yaptırımlarını kınayarak bunları “uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit” olarak nitelendirdi.

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İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la müzakerelerin yeniden başlatılması için kendisine bir mektup yazdığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Hamaney, böyle bir mektup almadığını belirterek, “ABD’nin İran’a müzakere çağrısının dünya kamuoyunu aldatmaya yönelik olduğunu” söyledi.

Washington’un müzakere ve barış istediği, ancak İran’ın bunu reddettiği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Hamaney, “İran’ın müzakere masasına oturduğunu, Trump’ın tamamlanıp imzalanan anlaşmayı yırttığını” ifade ederek, ABD’nin 2015’te İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (JCPOA) tek taraflı olarak çekildiğini hatırlattı.

Trump yönetimiyle müzakerelerin İran’a yönelik baskıyı artıracağını vurgulayan Hamaney, “Hangi müzakereleri yapacağız? Sözünde durmayacağını bildiğimiz biriyle neden masaya oturalım” dedi. Nükleer silah tartışmalarına da değinen Hamaney, “Eğer nükleer silah inşa etmek niyetinde olsaydık, ABD bizi durduramazdı” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN YENİ YAPTIRIMLARINA İRAN’DAN TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD’nin İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın da aralarında bulunduğu bazı kişi ve şirketlere yönelik yeni yaptırımlarını kınadı. Bekayi, söz konusu yaptırımları "uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit" olarak nitelendirdi.