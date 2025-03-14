Kırmızı ışıkta geçenler dikkat: Ehliyetiniz iptal edilebilir

İçişleri Bakanı Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı’nda trafik güvenliğiyle ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Kırmızı ışık ihlallerine kademeli olarak ağır cezalar getirildi.

Abone ol

İlk ihlalde 5 bin TL ceza, altıncı ihlalde ise 80 bin TL ceza, ehliyet iptali ve göz muayenesi zorunluluğu uygulanacak. Yerlikaya, "2025 yılında kırmızı ışık ihlalinin normalleşmesini kabul etmiyoruz" diyerek yeni düzenlemenin trafik kazalarını önlemeyi amaçladığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı’nda yaptığı açıklamada trafik güvenliğine ilişkin yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Özellikle kırmızı ışık ihlallerine yönelik cezaların artırılacağını belirten Yerlikaya, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kırmızı ışıkta geçenlere kademeli cezalar

Mevcut uygulamada kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 2 bin 167 TL ceza kesildiğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, yeni düzenleme ile cezaların kademeli olarak artırılacağını duyurdu.

Buna göre yeni cezai yaptırımlar şu şekilde uygulanacak:

İlk ihlal: 5 bin TL ceza

İkinci ihlal: 10 bin TL ceza

Üçüncü ihlal: 15 bin TL ceza ve 30 gün ehliyete el konulması

Dördüncü ihlal: 20 bin TL ceza ve 60 gün ehliyete el konulması

Beşinci ihlal: 30 bin TL ceza ve 90 gün ehliyete el konulması

Altıncı ihlal: 80 bin TL ceza, ehliyet iptali ve göz muayenesi zorunluluğu

Bakan Yerlikaya, bu düzenlemelerin trafik kazalarının önüne geçmek ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında hâlâ kırmızı ışıkta geçmenin bir norm olarak görülmesini kabul etmiyoruz. Trafik güvenliği konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Yeni düzenlemelerle sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlayarak kazaları ve can kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz."

Cezalar önemli bir caydırıcılık sağlayacak

Yetkililer, özellikle tekrarlayan ihlallerin ağır cezalarla karşılanacağını ve sürücülerin kurallara uyma alışkanlığını kazanmasının amaçlandığını belirtiyor. Ehliyet iptali ve göz muayenesi gibi ek yaptırımların, trafikte dikkatsiz ve kural tanımaz sürücülere karşı önemli bir caydırıcılık sağlayacağı ifade ediliyor.