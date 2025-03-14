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PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi

PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi.

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TFF'nin açıklamasına göre Bellona Kayserispor, Trabzonspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş, çeşitli gerekçelerle 168'er bin lira para cezası aldı.

Disipline sevk edilen kulüplerden Galatasaray, 228 bin 750 lira, takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunan Gaziantep FK ise 60 bin 750 lira para cezası aldı.

Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle kurula sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için ise oy çokluğuyla herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı açıklandı. Öte yandan açıklamada, kurul başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün, Portekizli teknik adamın açıklamalarının muhatabı olduğu için müzakereye katılmadığına yer verildi.

Galatasaraylı futbolcu Günay Güvenç, Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen ile Alanyaspor Kulübü görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu 1'er müsabakadan men edilirken üç isme de 58 bin 500 lira para cezası verildi.

Kurul ayrıca Kayserispor, Trabzonspor ve Net Global Sivasspor taraftarlarının bazılarının bir sonraki maça girişlerini engelledi.

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