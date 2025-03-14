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Anayasa Mahkemesi'nden 7 siyasi partiye yönelik mali denetim kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 7 siyasi partiye yönelik mali denetim kararı

Anayasa Mahkemesi, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Devlet Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve İlk Parti’nin mali denetim kararlarını Resmi Gazete’de yayımladı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Demokrat Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Devlet Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve İlk Parti’nin mali denetimlerine ilişkin kararlarını açıkladı. Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı ve partilerin belirlenen yıllara ait mali tablolarının denetim sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Devlet Partisi ve İlk Parti’nin 2020, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin ise 2021 yılına ait mali denetimlerinin tamamlandığı bildirildi. Anayasa Mahkemesi, söz konusu partilerin kesin hesaplarının Siyasi Partiler Kanunu’na uygunluk açısından incelendiğini duyurdu.

Denetim sonuçlarına göre, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 2021 yılına ait mali tabloları yasal düzenlemelere uygun bulundu. Aynı şekilde Devlet Partisi’nin 2020 yılına ait hesaplarının da doğru ve denk olduğu belirlendi.

Ancak İlk Parti’nin mali denetim sürecinde ciddi eksiklikler tespit edildi. Parti, genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgelerini ve bu belgelerin işlendiği muhasebe defterlerini sunmadığı için yasal işlem süreciyle karşı karşıya kaldı.

İlk Parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi, İlk Parti’nin mali belgelerini ibraz etmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Bu karar, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun mali şeffaflığa ilişkin hükümlerine uyulmamasının ciddi yaptırımlara yol açabileceğini gösteriyor. Mahkeme, siyasi partilerin mali hesaplarının kamu kaynakları açısından denetlenebilir olmasının önemine vurgu yaparak, mevzuata uyum göstermeyen partilere yönelik yaptırımların uygulanacağını belirtti.

AYM
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