İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki

İran, ABD yönetiminin Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın da aralarında olduğu bazı kişi ve şirketlere uyguladığı yeni yaptırımlarını "uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit" olarak nitelendirdi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin, İran Petrol Bakanı Paknejad ile İran petrolünü taşıyan gemileri işleten bazı şirketlere getirdiği yeni yaptırım kararını kınadı.

Amerikalı yetkililerin müzakerelere hazır oldukları yönündeki açıklamalarına işaret eden Bekayi, "İran'a yönelik yeni yaptırımlar, ABD'nin hukuk tanımazlığının ve müzakere söylemlerinin aldatmacadan ibaret olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Bekayi, "ABD'nin bağımsız ülkelere yönelik yaptırım ve baskı politikasına bağımlılığını uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğünün ihlali ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit" olarak nitelendirdi.

ABD'nin İran'ın diğer ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerini bozmaya yönelik eylemlerinin, "uluslararası hukukun ve serbest ticaretin temel ilke ve kurallarının açık ihlali" olduğunu belirten Bekayi, "İran, bu tür tek taraflı ve gayrimeşru eylemlerin sonuçlarından ve etkilerinden ABD hükümetini sorumlu tutmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, dün İran Petrol Bakanı Paknejad ile İran petrolünü taşıyan gemileri işleten bazı şirketlere yaptırım kararı aldıklarını duyurmuştu.