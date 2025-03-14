BIST 10.728
DOLAR 36,68
EURO 39,79
ALTIN 3.531,18
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'de koltuk sıkıntısı çözüldü! Tek tek numaralandırıldı

AK Parti'de koltuk sıkıntısı çözüldü! Tek tek numaralandırıldı

Grup toplantılarında yer bulamayan AK Partili vekillerin şikâyeti üzerine yeni düzenleme yapıldı. Bütün koltuklar numaralandı, bakanlar, MYK üyeleri ve milletvekilleri birbirinden ayrıldı.

Abone ol

 AK Parti TBMM Grup toplantılarında daha önce de grup başkan vekilleri ve genel başkan yardımcılarının oturacağı yerler belli olmasına rağmen bazı milletvekilleri bu koltuklara oturuyor ve MYK üyeleri başka bir yer aramak zorunda kalıyordu. Yine bazı teşkilat mensupları, milletvekillerinin oturacağı koltuklara oturuyor, vekiller ayakta kalıyordu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre milletvekilleri yer bulamadıkları için, erken saatlerde danışmanlarını salona göndererek yer tutturuyorlardı. Yeni getirilen oturma düzeni ile bu sorun çözülmüş oldu ve herkesin oturacağı koltuk da numaralandırılarak belirlendi. Bundan sonraki grup toplantılarında her vekil aynı koltuğa oturacak ve her ilin milletvekilleri aynı kısımda olacak.

“Her koltuğun artık bir numarası var"

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin “Her koltuğun artık bir numarası var, her bir blokun da harfle ayrımı var. Bundan sonra D ve E bloklar Bakanlar Kurulu üyelerimize ayrılmış durumda. E, F ve G grubundaki bloklarda MYK üyelerimiz oturacaklar. U ve İ bloklarının olduğu yerlerde MKYK üyelerimiz, il başkanlarımız, il belediye başkanlarımız ve daha evvel milletvekilliği yapan arkadaşlarımız oturacaklar. Ayrıca A bloktan başlamak üzere 28. Dönem milletvekillerimiz kendi illeriyle beraber her il aynı yerde olmak kaydıyla bir oturma planı gerçekleştirildi” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş o iddiayı doğruladı: Kimsenin yedeği değilim
Mansur Yavaş o iddiayı doğruladı: Kimsenin yedeği değilim
Ankara Sincan'da sevgilisiyle tartıştı abisini eve çağırdı olanlar oldu
Ankara Sincan'da sevgilisiyle tartıştı abisini eve çağırdı olanlar oldu
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Mourinho: 90 dakika sonunda turu kazanmayı hak eden bizdik
Mourinho: 90 dakika sonunda turu kazanmayı hak eden bizdik
ABD'de bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı
ABD'de bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne penaltılarla veda etti
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne penaltılarla veda etti
ABD, Mısır'a askeri yardımı kesti
ABD, Mısır'a askeri yardımı kesti
İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilerin naaşının sayısı 676'ya yükseldi
İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilerin naaşının sayısı 676'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder, iftar programında sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder, iftar programında sohbet etti
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecini tamamlamak bizlere nasip olsun
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecini tamamlamak bizlere nasip olsun
Fenerbahçe Beko, sahasında ASVEL'i 92-82 mağlup etti
Fenerbahçe Beko, sahasında ASVEL'i 92-82 mağlup etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şinasi Yurtsever için taziye paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şinasi Yurtsever için taziye paylaşımı