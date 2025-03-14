Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne penaltılarla veda etti

Temsilcimiz Fenerbahçe, seri penaltı atışlarında Rangers’a 3-2 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi’ne son 16 turunda veda etti.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda İskoçya ekibi Rangers'la karşı karşıya geldi.

Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 45. dakikasında Fenerbahçe, Szymanski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maç boyunca etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 73. dakikada bir kez daha Szymanski'yle ağları havalandırdı ve skor 2-0 oldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.

90 dakikanın sonunda ilk maçı Rangers 3-1 kazandığı için toplam skor 3-3 oldu ve karşılaşma uzatmalara gitti. 15'er dakikadan iki devre oynanan uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışlarında Rangers, Fenerbahçe'ye 3-2 üstünlük kurdu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken Rangers çeyrek finale yükseldi.

Rangers - Fenerbahçe

120'Lawrence penaltı atışını gole çevirdi.

120'Fred penaltı atışından yararlanamadı.

120'Hagi penaltı atışından yararlanamadı.

120'Djiku penaltı atışını gole çevirdi.

120'Cerny penaltı atışını gole çevirdi.

120'Dzeko penaltı atışını gole çevirdi.

120'Tavernier penaltı atışını gole çevirdi.

120'Tadic penaltı atışından yararlanamadı.

120'Son düdük geldi ve maçta eşitlik bozulmayınca karşılaşma penaltılara gitti.

119'İrfan Can sol kanattan içeri ortaladı. Arka direkte Tadic'in vuruşunda top kaleciden döndü.

109'Lawrence'nin sağ çaprazdan vuruşunda top yandan auta gitti.

106'İkinci uzatma devresi başladı.

105'İlk uzatma devresi sona erdi.

100'Cerny ceza yayının sağından şutunu çekti. Cerny'nin sert vuruşunda İrfan Can son anda kornere çeldi.

98'Her iki takım da orta alanda topa sahip olma mücadelesi veriyor.

91'Uzatma dakikaları başladı.

90'Son düdük geldi ve kazananı belirlemek için maç uzatmalara gitt

90'Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

83'Ceza yayında topla buluşan Tadic şansını denedi. Tadic'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

73'GOL! Szymanski skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Mert pasını içeri gönderdi. Ceza sahasında Szymanski'nin vuruşunda top ağlara gitti. Toplam skor 3-3 oldu.

70'Bajrami ceza yayının gerisinden vuruşunu yaptı. Top kaleci İrfan Can'da kaldı.

66'Sol kanattan Kostic ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Talisca'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

64'Ceza sahasının sağında topla buluşan Cerny kaleye yönelde ancak savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

57'Talisca sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Talisca'nın sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

54'Dessers ceza sahasının solundan içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

49'Mert Müldür sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmadan seken top kalecide kaldı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'GOL! Fenerbahçe, Szymanski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kostic sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Szymanski'nin şık vuruşunda top ağlarla buluştu.

38'Talisca ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Talisca'nın sert şutunda top barajdan döndü.

36'Amrabat orta alandan rakip ceza sahasına uzun bir top gönderdi. Savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahasının sağından gelişine vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

27'Mert sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmadan yükselen top kalecide kaldı.

25'Ani gelişen Rangers atağında sağ kanattan içeri sokulan Cerny ceza yayının sağından kaleyi yokladı. Cerny'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

19'Talisca ceza sahası içinde yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Talisca itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

13'Cerny sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Sert şutta top kaleci İrfan Can'da kaldı.

10'Bu dakikalarda her iki takım da karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

4'Raskin ceza sahasının solundan içeri ortaladı. Ön direkte Skriniar'ın müdahalesiyle top kornere gitti.

1'İlk düdük geldi ve İskoçya'da maç başladı.

Rangers - Fenerbahçe ilk 11'ler

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefté, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Černý, Dessers

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca,En-Nesyri