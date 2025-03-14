ABD, Mısır'a askeri yardımı kesti

Trump yönetimi, Mısır ordusuna yapılan askeri yardımı 2025 itibarıyla kesme kararını Kahire’ye bildirdi. Bu kararın ardından Mısırlı yetkililer Washington’a giderek ABD’li yetkililerle görüşmeler yaptı ve askeri iş birliğinin devamının önemini vurguladı. Özellikle Filistinlilerin Mısır veya Ürdün’e yerleştirilmesine yönelik planların bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirten heyet, sert bir tutum sergiledi.

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Trump yönetimi, Mısır ordusuna sağlanan askeri yardımı kesme kararını Kahire’ye bildirdi. Bu kritik değişikliğin 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SavunmasanayiST'de yer alan habere göre, resmi olmayan bir Mısır heyeti geçtiğimiz günlerde Washington’a giderek ABD’nin kararının olası etkilerini tartıştı. Heyette, Arap Birliği’nin eski Genel Sekreteri, eski bir Mısır dışişleri bakanı ve eski bir sanayi bakanı yer aldı.

MISIR’DAN DİPLOMATİK TEMASLAR

Mısırlı yetkililer, ABD yönetimiyle gerçekleştirdiği temaslarda askeri iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Heyet, Mısır ordusunun bölgesel istikrarı koruma amacıyla hareket ettiğini belirtti.

Özellikle heyet, Filistinlilerin Mısır veya Ürdün’e yerleştirilmesine yönelik planların tehlikeleri konusunda ABD’li yetkililere uyarılarda bulundu. Kaynaklar, yetkililerin "Bu tür adımlar her iki hükümetin de istikrarını tehdit eder." şeklinde sert bir tutum sergilediğini aktardı.

ABD-MISIR ASKERİ İŞ BİRLİĞİ BİTİYOR MU?

Mısır, uzun yıllardır ABD'ye olan yakınlığıyla dikkat çekiyor. İki ülke arasındaki askeri iş birliği, stratejik ilişkilerin temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor.

ABD, yıllık yaklaşık 1.3 milyar dolarlık askeri yardımla Mısır ordusunun modernizasyonuna katkıda bulunuyordu. Bu fon, Amerikan askeri ekipmanlarının alımı, personel eğitimi ve askeri altyapının güçlendirilmesi için kullanılıyordu.

Ayrıca, iki ülke Bright Star gibi büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenleyerek ordular arası koordinasyonu güçlendiriyordu.

ABD’NİN SADIK MÜŞTERİSİ

ABD, Mısır üzerinden Süveyş Kanalı gibi kritik noktalara yönelik müdahalelerde bulunuyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılında Mısır’a yönelik toplam 5.35 milyar dolar değerinde silah ve askeri malzeme satışını onaylamıştı. Geçtiğimiz ay ise 929 milyon dolarlık iki ayrı askeri satış anlaşmasına yeşil ışık yakılmıştı. Lockheed Martin ve Northrop Grumman sistemlerini içeren bu anlaşmalar, Hızlı Füze Gemisi (FMC) modernizasyonu ve uzun menzilli radar sistemlerini kapsıyordu.