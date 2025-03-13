Katar, Suriye'ye elektrik sağlamaya başladı

Katar'ın, Ürdün toprakları üzerinden Suriye'ye elektrik tedarikine başladığı belirtildi. Elektriğin başta Şam olmak üzere Suriye'nin pek çok kentine dağıtılacağı ve böylelikle ve toplumsal istikrarın güçlendirileceği vurgulandı.

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Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin direktifleri doğrultusunda elektrik ihtiyacının giderilmesi ve altyapının iyileştirilmesi için Suriye'ye bugün Ürdün üzerinden elektrik arzına başlandı.

Söz konusu projenin, Katar Kalkınma Fonu ile Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı arasında imzalanan bir anlaşma doğrultusunda gerçekleştiği ve projenin idari olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından denetleneceği kaydedildi.

Katar Kalkınma Fonu'ndan yapılan yazılı açıklamada ise elektrik tedarikiyle ilk aşamada günde 400 megawatta kadar elektrik üretimine olanak sağlanacağı ve Suriye'deki Deir Ali istasyonunda üretim kapasitesinin kademeli olarak artacağı ifade edildi. Elektriğin başta Şam olmak üzere Suriye'nin pek çok kentine dağıtılacağı ve böylelikle temel hizmetlerin iyileştirileceği ve toplumsal istikrarın güçlendirileceği vurgulandı.

Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Fehd bin Hamed es-Suleyti ise sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi açısından bu iş birliğinin önemli olduğunu dile getirdi.