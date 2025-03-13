Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Şinasi Yurtsever, Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Hokkabaz, Avrupa Yakası gibi ünlü yapımlarda rol almıştı.

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Şinasi Yurtsever mide kanserine yakalanmıştı. Söylemezsem Olmaz, haberine göre ünlü oyuncu mide kanseriyle mücadele ediyordu.

ACI HABERİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Oyuncu Zafer Algöz meslektaşı Şinasi Yurtsever'in vefat ettiğini duyurdu. Zafer Algöz 51 yaşındaki oyuncunun vefatı için 'Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağolsun..Allah rahmet eylesin.." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ YAPIMDA ROL ALDI

Şinasi Yurtsever, Kardeş Payı, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Hokkabaz, Avrupa Yakası gibi ünlü yapımlarda rol almıştı.

SON PAYLAŞIMI 24 GÜN ÖNCE YAPTI

Oyuncu Şinasi Yurtsever, Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile yer aldığı fotoğrafı "Güzel Dostluklar" notu ile paylaşmıştı.

'ÇOK ERKEN BİR ÖLÜM'

Oyuncu Emre Karayel de vefat sonrası yaptığı paylaşımda, "Şinasi Yurtsever meslektaşımın vefatını öğrendim şimdi. Gerçekten çok üzüldüm. Çok erken. Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.